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Главред RT Симоньян сообщила, что ей запрещён въезд в Армению

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину запретили въезд в Армению.

«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Она добавила, что ей также был запрещён въезд в Армению.

Ранее Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT. Сборник объединяет произведения военной тематики.

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