Главред RT Симоньян сообщила, что ей запрещён въезд в Армению

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину запретили въезд в Армению.

«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению», — написала Симоньян в своём Telegram-канале. Она добавила, что ей также был запрещён въезд в Армению. Ранее Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT. Сборник объединяет произведения военной тематики.