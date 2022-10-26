Главред RT Симоньян сообщила, что ей запрещён въезд в Армению
«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
Она добавила, что ей также был запрещён въезд в Армению.
Ранее Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT. Сборник объединяет произведения военной тематики.