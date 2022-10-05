Узнать больше

Главред RT на поэтическом вечере ZOV презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета»

Короткая ссылка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT. Сборник объединяет произведения военной тематики.
Главред RT на поэтическом вечере ZOV презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета»
  • РИА Новости

В сборнике впервые собраны фронтовые стихотворения, поэмы и поэтические циклы, созданные за последние восемь лет — с момента начала боевых действий в Донбассе. В него вошли работы более 20 современных авторов, многие из которых были на передовой. В книге использованы иллюстрации художника Ильи Пожарова.

По словам составителей сборника, «Поэzия русского лета» — это уникальная попытка объединить тех, кто всегда знал, что за русской весной обязательно придёт русское лето. Составители сборника отметили, что переломные моменты истории всегда находят своё отражение в культуре.

В рамках поэтического вечера свои стихотворения со сцены прочтут Дмитрий Артис, Мария Ватутина, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Влад Маленко, Семён Пегов, Анна Ревякина и многие другие.

Сборник можно купить на сайте магазина RT SHOP. Средства от продажи книги будут направлены на помощь героям проекта RT «Дети войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить