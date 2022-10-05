Главред RT на поэтическом вечере ZOV презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT. Сборник объединяет произведения военной тематики.

В сборнике впервые собраны фронтовые стихотворения, поэмы и поэтические циклы, созданные за последние восемь лет — с момента начала боевых действий в Донбассе. В него вошли работы более 20 современных авторов, многие из которых были на передовой. В книге использованы иллюстрации художника Ильи Пожарова.

По словам составителей сборника, «Поэzия русского лета» — это уникальная попытка объединить тех, кто всегда знал, что за русской весной обязательно придёт русское лето. Составители сборника отметили, что переломные моменты истории всегда находят своё отражение в культуре.

В рамках поэтического вечера свои стихотворения со сцены прочтут Дмитрий Артис, Мария Ватутина, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Влад Маленко, Семён Пегов, Анна Ревякина и многие другие.

Сборник можно купить на сайте магазина RT SHOP. Средства от продажи книги будут направлены на помощь героям проекта RT «Дети войны».