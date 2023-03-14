Российский президент Владимир Путин заявил об острой проблеме с загрязнением воздуха в Чите и Улан-Удэ.

«В Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха», — сказал Путин.

По его словам, основным источником загрязнений является частный жилой сектор, поскольку люди вынуждены отапливать дома углём и дровами, других возможностей у них просто нет.

Президент отметил, что данная проблема является системной и требует системного подхода для её решения.

Он добавил, что предстоит большая работа, связанная с модернизацией электро- и теплоснабжения, а также со строительством качественного жилья и инфраструктуры, износ которых в некоторых местах близок к критическим отметкам.

Также Путин заявил о необходимости сделать Дальний Восток привлекательным для работы и учёбы.