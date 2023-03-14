Путин заявил о необходимости сделать Дальний Восток привлекательным для работы и учёбы
- РИА Новости
Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам реализации программы развития городов Дальнего Востока.
«Ключевая, базовая задача здесь — сделать этот регион по-настоящему современным, притягательным для учёбы, работы и ведения бизнеса», — сказал он.
По словам Путина, за последние десять лет удалось добиться заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока.
При этом он заявил о необходимости серьёзных усилий для того, чтобы кардинально повысить качество жизни людей дальневосточных регионов, а также создать комфортную и безопасную городскую среду.
Во встрече также принимают участие полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.