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Президент Путин сообщил о тенденции на повышение зарплат в России

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Президент России Владимир Путин сообщил о тенденции на повышение уровня зарплат в стране. Об этом он сказал во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
Президент Путин сообщил о тенденции на повышение зарплат в России
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

«У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идёт всё-таки на повышение», — сказал глава государства.

Президент России ранее поручил в 2023 году уделить особое внимание достижению целей по снижению бедности и росту реальных зарплат в стране.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее заявил, что минимальный размер оплаты труда в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%.

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