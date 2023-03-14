Президент Путин сообщил о тенденции на повышение зарплат в России

Президент России Владимир Путин сообщил о тенденции на повышение уровня зарплат в стране. Об этом он сказал во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

«У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идёт всё-таки на повышение», — сказал глава государства.

Президент России ранее поручил в 2023 году уделить особое внимание достижению целей по снижению бедности и росту реальных зарплат в стране.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее заявил, что минимальный размер оплаты труда в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%.