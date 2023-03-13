Инфекционист Мескина рассказала об особенностях вакцинации от кори

Врач-инфекционист Елена Мескина напомнила, что прививка от кори включена в национальный календарь профилактических прививок России.

«Если в силу частых переездов ваши документы были утеряны, в таком случае узнать о том, ставили ли вам в детстве укол от кори или нет, можно по состоянию иммунитета. Это означает, что вам необходимо сдать анализ крови на наличие антител, что позволит получить ответ», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, вакцинация бесплатна и доступна в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства или работы.

Мескина также уточнила, что иммунитет сохраняется около 18 лет. У тех, кто корью переболел, иммунитет пожизненный, добавила она.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал о целесообразности ревакцинации от кори.