Психиатр Кульгавчук заявил о вреде хронического стресса для здоровья

Психиатр Евгений Кульгавчук заявил, что хронический стресс может быть вреден для здоровья.

«Стресс — это любое нарушение гомеостаза, то есть равновесия. Тем не менее существует и фаза истощения, когда адаптационных механизмов не хватает и нервная система не способна восстановиться, вернуться к гомеостазу», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, важно соблюдать режим труда и отдыха, давать себе возможность восстанавливаться.

Как отметил Кульгавчук, склонность «переживать» за всех может стать вредной привычкой.

Ранее врач — психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по борьбе со стрессовыми ситуациями.