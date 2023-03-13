Пискарёв: в Госдуму внесли поправки о порядке допуска должностных лиц к гостайне
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Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Его слова приводятся в Telegram-канале комитета.
«При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проведения проверочных мероприятий», — заявили в комитете.
Отмечается, что в допуске к государственной тайне, согласно поправкам, могут отказать, если у гражданина или его близких родственников есть счета и вклады в иностранных банках, недвижимость за рубежом, а также иностранные финансовые инструменты в пользовании.
Также сообщается, что принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким данным в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как «Росатом» и «Роскосмос», сможет межведомственная комиссия по гостайне.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа парламентариев внесёт на рассмотрение нижней палаты законопроект, который предусматривает уголовное наказание за нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов.