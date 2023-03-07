В Госдуму внесут проект о наказании за нарушение требований защиты объектов от терроризма
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«Законопроект разработан нами с председателем Комитета ГД по безопасности Василием Пискарёвым и другими коллегами. Мы предлагаем ввести в Уголовный кодекс новую статью», — написал депутат в Telegram.
По его словам, правительство и Верховный суд «уже поддержали законопроект».
Как ранее сообщили в Кремле, на совещании Совета безопасности России 3 марта обсуждалось обеспечение безопасности стратегических объектов, которые охраняются специальными службами, а также теракт в Брянской области.