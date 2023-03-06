Узнать больше

Песков заявил, что члены Совбеза России обсудили теракт в Брянской области

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на совещании Совета Безопасности России обсуждались обеспечение безопасности стратегических объектов, а также теракт в Брянской области.
Песков заявил, что члены Совбеза России обсудили теракт в Брянской области
  • РИА Новости

«Состоялось обсуждение, там же речь об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими специальными службами. Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли ситуация в Брянской области на совещании Совбеза.

Совещание с членами Совбеза прошло в пятницу, 3 марта, в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в начале оперативного совещания с членами Совбеза России предложил обсудить антитеррористическую защищённость объектов.

2 марта появилась информация, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребёнок был ранен.

Позднее ФСБ показала видео обстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить