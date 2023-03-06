Песков заявил, что члены Совбеза России обсудили теракт в Брянской области

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на совещании Совета Безопасности России обсуждались обеспечение безопасности стратегических объектов, а также теракт в Брянской области.

«Состоялось обсуждение, там же речь об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими специальными службами. Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли ситуация в Брянской области на совещании Совбеза.

Совещание с членами Совбеза прошло в пятницу, 3 марта, в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в начале оперативного совещания с членами Совбеза России предложил обсудить антитеррористическую защищённость объектов.

2 марта появилась информация, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребёнок был ранен.

Позднее ФСБ показала видео обстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области.