Исследование: 46% россиян получали прибавку к зарплате после прямого обращения к работодателю

Сервис «Работа.ру» провёл исследование, в ходе которого россияне рассказали, как добивались повышения заработной платы.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 46% опрошенных отметили, что у них был опыт повышения зарплаты после прямого обращения к работодателю. При этом 63% из них сообщили, что получили повышение в том размере, на который рассчитывали, а 37% — в меньшем размере.

Ещё 31% опрошенных выразили уверенность, что для повышения доходов эффективнее сменить работодателя.

Вместе с тем 23% респондентов рассказали, что не просили повышения, опасаясь негативной реакции со стороны руководства, а 20% признались, что довольны уровнем зарплаты.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.