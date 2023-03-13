В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты, пострадал один человек
Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты», — написал он в своём Telegram-канале.
Он также сообщил об одной пострадавшей и повреждениях от обломков ракет в двух частных домовладениях.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела украинскими военными села Ясные Зори в Белгородской области пострадал один человек.
Кроме того, в результате обстрела был повреждён ангар на территории сельхозпредприятия.
В октябре глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами населённых пунктов в Курской области со стороны ВСУ.
В конце февраля стало известно, что Следственный комитет России займётся расследованием фактов обстрелов населённых пунктов в Брянской и Белгородской областях со стороны ВСУ.