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В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты, пострадал один человек

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В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты, пострадал один человек.

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также сообщил об одной пострадавшей и повреждениях от обломков ракет в двух частных домовладениях.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела украинскими военными села Ясные Зори в Белгородской области пострадал один человек.

Кроме того, в результате обстрела был повреждён ангар на территории сельхозпредприятия.

В октябре глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами населённых пунктов в Курской области со стороны ВСУ.

В конце февраля стало известно, что Следственный комитет России займётся расследованием фактов обстрелов населённых пунктов в Брянской и Белгородской областях со стороны ВСУ.

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