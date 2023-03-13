В Хабаровском крае из-за снегопада закрыли федеральные дороги для автобусов и грузовиков
Об этом информирует ГУ МЧС России по региону в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в связи с непогодой введено ограничение для движения маршрутных автобусов и грузового транспорта на федеральных автодорогах А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток 12 км — 240 км,
А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.
Ранее во Владивостоке отменили занятия для учеников младших классов муниципальных школ 13 марта в связи со снегопадом.
Кроме того, из-за погодных условий мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удалённый режим работы 13 марта.