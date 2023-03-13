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В Хабаровском крае из-за снегопада закрыли федеральные дороги для автобусов и грузовиков

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Движение автобусов и грузовиков ограничили по двум федеральным трассам в Хабаровском крае из-за непогоды.

Об этом информирует ГУ МЧС России по региону в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в связи с непогодой введено ограничение для движения маршрутных автобусов и грузового транспорта на федеральных автодорогах А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток 12 км — 240 км,
А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

Ранее во Владивостоке отменили занятия для учеников младших классов муниципальных школ 13 марта в связи со снегопадом.

Кроме того, из-за погодных условий мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удалённый режим работы 13 марта.

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