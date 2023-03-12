Во Владивостоке отменили занятия для учеников младших классов 13 марта из-за снегопада

Во Владивостоке отменили занятия для учеников младших классов муниципальных школ 13 марта в связи со снегопадом.

Об этом сообщила городская администрация в Telegram.

«В городе завтра отменены занятия в школах для младших классов», — говорится в сообщении.

Кроме того, для учеников старших классов, а также воспитанников детских садов введено свободное посещение.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удалённый режим работы 13 марта из-за сильного снегопада.