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Во Владивостоке отменили занятия для учеников младших классов 13 марта из-за снегопада

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Во Владивостоке отменили занятия для учеников младших классов муниципальных школ 13 марта в связи со снегопадом.
Во Владивостоке отменили занятия для учеников младших классов 13 марта из-за снегопада
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила городская администрация в Telegram.

«В городе завтра отменены занятия в школах для младших классов», — говорится в сообщении.

Кроме того, для учеников старших классов, а также воспитанников детских садов введено свободное посещение.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удалённый режим работы 13 марта из-за сильного снегопада.

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