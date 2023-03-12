Во Владивостоке отменили занятия для учеников младших классов 13 марта из-за снегопада
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Об этом сообщила городская администрация в Telegram.
«В городе завтра отменены занятия в школах для младших классов», — говорится в сообщении.
Кроме того, для учеников старших классов, а также воспитанников детских садов введено свободное посещение.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удалённый режим работы 13 марта из-за сильного снегопада.