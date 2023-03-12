Мэр Владивостока Шестаков призвал перевести сотрудников на удалёнку из-за снегопада

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удалённый режим работы 13 марта из-за сильного снегопада.

Об этом информирует администрация города.

«Работодателям рекомендовано по возможности перевести завтра сотрудников на удалённый режим работы», — говорится в сообщении.

Также ввиду сильного снегопада в приморской столице ввели свободное посещение в школах.

Отмечается, что из-за погодных условий большегрузам запрещён въезд во Владивосток.

Неделю назад сильный снегопад наблюдался в нескольких районах Санкт-Петербурга.

Также ранее на трассе М5-Урал в Челябинской области было введено ограничение движения из-за метели.