Мэр Владивостока Шестаков призвал перевести сотрудников на удалёнку из-за снегопада
Об этом информирует администрация города.
«Работодателям рекомендовано по возможности перевести завтра сотрудников на удалённый режим работы», — говорится в сообщении.
Также ввиду сильного снегопада в приморской столице ввели свободное посещение в школах.
Отмечается, что из-за погодных условий большегрузам запрещён въезд во Владивосток.
Неделю назад сильный снегопад наблюдался в нескольких районах Санкт-Петербурга.
Также ранее на трассе М5-Урал в Челябинской области было введено ограничение движения из-за метели.