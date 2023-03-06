На трассе М5-Урал в Челябинской области введено ограничение движения из-за метели

На трассе М5-Урал в Челябинской области введено ограничение движения из-за непогоды.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада 6 марта с 04:30 до 12:00 на трассе М5-Урал на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси», — цитирует URA.RU сообщение управления ГИБДД по Челябинской области.

Отмечается, что на опасных участках дежурят 16 экипажей ДПС и 35 единиц дорожной техники.

Ранее в ЯНАО синоптики сообщили о метелях и усилении ветра к концу рабочей недели.