Синоптики из ЯНАО спрогнозировали метели и ветер в конце рабочей недели

В ЯНАО синоптики сообщили о метелях и усилении ветра к концу рабочей недели.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

В пятницу, 3 марта, в ЯНАО ожидается ветер с порывами до 15 м/с, местами метели. Температура воздуха ночью -21...-26 °C, днём -13... -18 °C, небольшой снег и переменная облачность.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.