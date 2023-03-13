Пушков: Украина превратилась в прислужницу США, пытающуюся диктовать свою волю хозяину

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США превратили себя в заложницу Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пушкова, администрация американского лидера Джо Байдена «бездумными поставками оружия» Киеву превратила сама себя в «заложницу» позиции Киева.

«Из клиента США Украина превратилась в ту самую прислужницу, которая пытается диктовать свою волю хозяину», — отметил он.

Ранее обозреватель American Thinker под псевдонимом Роджер Смит выразил мнение, что Вашингтон отправляет Киев списанное вооружение, так как это дешевле, чем его утилизация.

По словам американского экономиста Рикардо Креспо, основная слабость Украины заключается в том, что она полностью зависима от поставок западного вооружения.