Узнать больше

American Thinker: США экономят на утилизации, передавая Украине списанное вооружение

Короткая ссылка
Вашингтон отправляет Киев списанное вооружение, так как это дешевле, чем его утилизация.

Такую точку зрения выразил обозреватель American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.

По его словам, процесс обезвреживания оружия является очень дорогостоящим. Так, отправляя Украине старое оружие, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, Соединённые Штаты и их союзники по НАТО избавляют себя от этих расходов.

Смит заявил, что сумма военной помощи Вашингтона Украине за последний год составила $46,6 млрд.

Он отметил, что на утилизацию такого объёма вооружения потребовалось бы потратить примерно 35 млрд.

11 марта агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон хочет запросить $170 млрд на закупки в новом финансовом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить