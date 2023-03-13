American Thinker: США экономят на утилизации, передавая Украине списанное вооружение

Вашингтон отправляет Киев списанное вооружение, так как это дешевле, чем его утилизация.

Такую точку зрения выразил обозреватель American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.

По его словам, процесс обезвреживания оружия является очень дорогостоящим. Так, отправляя Украине старое оружие, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, Соединённые Штаты и их союзники по НАТО избавляют себя от этих расходов.

Смит заявил, что сумма военной помощи Вашингтона Украине за последний год составила $46,6 млрд.

Он отметил, что на утилизацию такого объёма вооружения потребовалось бы потратить примерно 35 млрд.

11 марта агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон хочет запросить $170 млрд на закупки в новом финансовом году.