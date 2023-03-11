Кабмин одобрил законопроект о распоряжении конфискованной недвижимостью

Правительство России одобрило законопроект об усовершенствовании механизма распоряжения конфискованной жилой недвижимостью.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В декабре глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил, что в России разрабатывается проект закона, предусматривающий ограничения на дистанционную работу для российских граждан, которые покинули страну.

Ранее он не исключил возможности введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.