Клишас допустил введение ограничений против уехавших из-за частичной мобилизации россиян

Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.

В интервью газете «Ведомости» Клишас отметил, что некоторые граждане, уехав из России, продолжают работать в российских компаниях дистанционно.

«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом. — RT), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — заявил он.

Клишас отметил, что возможное введение ограничений «сделает нахождение за границей менее комфортным».

По его словам, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для (сотрудников) чувствительных сфер» экономики, в том числе сферы транспортной безопасности и госсектора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о количестве покинувших страну россиян.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что большинство россиян, уехавших из страны на фоне спецоперации на Украине, вернутся на родину. Она напомнила, что любой гражданин России имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться.