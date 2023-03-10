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СК России изучит информацию о причастности граждан США к разработкам биооружия на Украине

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Следователи в рамках уголовного дела изучат новую информацию Минобороны России о причастности граждан США к разработкам биологического оружия на Украине. Об этом сообщили в СК России.
СК России изучит информацию о причастности граждан США к разработкам биооружия на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

«В рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия следователи СК России изучат информацию Министерства обороны РФ о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины, в том числе новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий лиц из числа граждан США и Украины», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов назвал новые имена участников американских военно-биологических программ, в их числе представители государственных институтов и частных компаний Украины.

По его словам, у Минобороны есть сведения о более ста украинских участниках биопрограмм США.

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