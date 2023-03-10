Офтальмолог Барышникова напомнила о негативном влиянии на зрение экранного излучения

Врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала, как излучение от экранов телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов влияет на здоровье глаз.

В беседе с Life.ru офтальмолог отметила, что значение имеет количество времени, проведённого перед экраном. Так, даже самый современный компьютерный экран и специальные очки, поглощающие синий свет от монитора, не защитят глаза, если проводить за компьютером 10—12 ч подряд.

Если же длительное время проводить, глядя в смартфон, повысится риск развития близорукости и синдрома сухого глаза, предупредила Барышникова.

Врач напомнила, что за два часа до сна лучше отказаться от использования устройств, так как синее излучение нарушает выработку мелатонина, что приводит к проблеме с засыпанием.

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