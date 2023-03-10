Хирург Наумов назвал ушиб мягких тканей самой распространённой травмой при падении

Сосудистый хирург Данил Наумов перечислил самые частые травмы при падении на улице.

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что в случае падения на улице можно повредить связки, получить переломы, сотрясение мозга и ушиб лёгкого.

Также, по словам врача, при падении можно повредить селезёнку.

«Общие действия после любого падения — не спешите резко вставать, постарайтесь трезво оценить своё состояние и прислушаться к организму. Если вас что-то настораживает... лучше попросите помощи у прохожих и вызовите скорую помощь», — порекомендовал Наумов.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.