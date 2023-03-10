Узнать больше

Хирург Наумов назвал ушиб мягких тканей самой распространённой травмой при падении

Короткая ссылка
Сосудистый хирург Данил Наумов перечислил самые частые травмы при падении на улице.
Хирург Наумов назвал ушиб мягких тканей самой распространённой травмой при падении
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что в случае падения на улице можно повредить связки, получить переломы, сотрясение мозга и ушиб лёгкого.

Также, по словам врача, при падении можно повредить селезёнку.

«Общие действия после любого падения — не спешите резко вставать, постарайтесь трезво оценить своё состояние и прислушаться к организму. Если вас что-то настораживает... лучше попросите помощи у прохожих и вызовите скорую помощь», — порекомендовал Наумов.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить