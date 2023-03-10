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Офтальмолог Лёвкина назвала боль в глазах одним из первых симптомов глаукомы

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Оксана Лёвкина, врач высшей категории, к. м. н., офтальмолог «Европейского медицинского центра», перечислила первые симптомы глаукомы.
Офтальмолог Лёвкина назвала боль в глазах одним из первых симптомов глаукомы
  • Gettyimages.ru
  • © Goodboy Picture Company

В беседе с «Газетой.Ru» она сказала, что к первым симптомам глаукомы относятся расфокусировка зрения, «пелена» в поле зрения, гало, тяжесть и боль в глазном яблоке.

По словам Лёвкиной, профилактика глаукомы подразумевает её раннее выявление. Так, необходимо контролировать внутриглазное давление, проверять зрение и состояние диска зрительного нерва. 

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса. 

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