Офтальмолог Лёвкина назвала боль в глазах одним из первых симптомов глаукомы
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В беседе с «Газетой.Ru» она сказала, что к первым симптомам глаукомы относятся расфокусировка зрения, «пелена» в поле зрения, гало, тяжесть и боль в глазном яблоке.
По словам Лёвкиной, профилактика глаукомы подразумевает её раннее выявление. Так, необходимо контролировать внутриглазное давление, проверять зрение и состояние диска зрительного нерва.
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