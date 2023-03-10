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Адвокат Атапин напомнил о правовых последствиях за раскрытие коммерческой тайны

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Адвокат Владимир Атапин рассказал, что грозит сотруднику, который вольно или невольно раскрыл коммерческую тайну конкурентам.
Адвокат Атапин напомнил о правовых последствиях за раскрытие коммерческой тайны
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Разглашение сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, позволяет привлечь сотрудника к материальной ответственности — такая норма содержится в Трудовом кодексе, объяснил юрист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В подобных ситуациях работодателю стоит провести должностное расследование, выяснить, был ли сотрудник допущен к секретной информации и ознакомили ли его с положением о коммерческой тайне.

При этом предъявить к выплате упущенную выгоду не получится, возмещению подлежат только прямые убытки. Однако в суде работодателю будет трудно доказать ущерб, который ему был нанесён по причине излишней разговорчивости сотрудника, резюмировал Атапин.

Ранее юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко в беседе с ФАН дала советы по оспариванию навязанного кредитного договора.

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