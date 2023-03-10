Адвокат Атапин напомнил о правовых последствиях за раскрытие коммерческой тайны

Адвокат Владимир Атапин рассказал, что грозит сотруднику, который вольно или невольно раскрыл коммерческую тайну конкурентам.

Разглашение сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, позволяет привлечь сотрудника к материальной ответственности — такая норма содержится в Трудовом кодексе, объяснил юрист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В подобных ситуациях работодателю стоит провести должностное расследование, выяснить, был ли сотрудник допущен к секретной информации и ознакомили ли его с положением о коммерческой тайне.

При этом предъявить к выплате упущенную выгоду не получится, возмещению подлежат только прямые убытки. Однако в суде работодателю будет трудно доказать ущерб, который ему был нанесён по причине излишней разговорчивости сотрудника, резюмировал Атапин.

Ранее юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко в беседе с ФАН дала советы по оспариванию навязанного кредитного договора.