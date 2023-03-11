Автоэксперт Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к весеннему периоду

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как подготовить автомобиль к весеннему периоду.

«Когда наступает тёплая, сухая погода, желательно хорошо помыть кузов после всей химии, соли и реагентов, а также днище, чтобы не было дополнительных очагов коррозии. Внимательно осмотрите состояние кузова после мойки: если появились какие-то сколы, что часто бывает, надо их «залечить», — рассказал Кадаков.

Также, по его словам, необходимо провести уборку салона.

«Выбить, помыть коврики, покрытие пола салона также необходимо высушить, чтобы не было скопления влаги, не было запахов после застоя», — уточнил эксперт.

Помимо этого, нужно обязательно заменить щётки стеклоочистителя, порекомендовал автоэксперт. Если подошёл период смены масла, по его мнению, в апреле—мае — самый подходящий момент, чтобы это сделать.

Специалист посоветовал поменять шины, однако напомнил, что не стоит торопиться с заменой.

«Лучше немного переездить на зимних шинах, потому что погода изменчива. Если давно не меняли, поменять тормозную жидкость и промыть систему. На станции технического обслуживания можно проверить углы установки колёс, так как зимой мы больше ездим по кочкам, попадаем в ямы, подвеска работает в напряжённых условиях», — объяснил он.

Совсем дотошные автолюбители занимаются промывкой топливного бака или хотя бы сливом всего топлива, добавил Кадаков.

«Потому что зимой и при перепадах температуры влага активно конденсируется в топливном баке и зачастую остаётся в нём», — подчеркнул специалист.

Но, как посоветовал Кадаков, в качестве варианта можно хотя бы поменять топливный фильтр.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал повременить со сменой зимней резины на летнюю.