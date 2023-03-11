Узнать больше

Автоэксперт Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к весеннему периоду

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как подготовить автомобиль к весеннему периоду.
Автоэксперт Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к весеннему периоду
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«Когда наступает тёплая, сухая погода, желательно хорошо помыть кузов после всей химии, соли и реагентов, а также днище, чтобы не было дополнительных очагов коррозии. Внимательно осмотрите состояние кузова после мойки: если появились какие-то сколы, что часто бывает, надо их «залечить», — рассказал Кадаков.

Также, по его словам, необходимо провести уборку салона.

«Выбить, помыть коврики, покрытие пола салона также необходимо высушить, чтобы не было скопления влаги, не было запахов после застоя», — уточнил эксперт.

Помимо этого, нужно обязательно заменить щётки стеклоочистителя, порекомендовал автоэксперт. Если подошёл период смены масла, по его мнению, в апреле—мае — самый подходящий момент, чтобы это сделать.

Специалист посоветовал поменять шины, однако напомнил, что не стоит торопиться с заменой.

«Лучше немного переездить на зимних шинах, потому что погода изменчива. Если давно не меняли, поменять тормозную жидкость и промыть систему. На станции технического обслуживания можно проверить углы установки колёс, так как зимой мы больше ездим по кочкам, попадаем в ямы, подвеска работает в напряжённых условиях», — объяснил он.

Совсем дотошные автолюбители занимаются промывкой топливного бака или хотя бы сливом всего топлива, добавил Кадаков.

«Потому что зимой и при перепадах температуры влага активно конденсируется в топливном баке и зачастую остаётся в нём», — подчеркнул специалист.

Но, как посоветовал Кадаков, в качестве варианта можно хотя бы поменять топливный фильтр.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал повременить со сменой зимней резины на летнюю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить