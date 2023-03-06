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Автоэксперт Хресин дал советы по эксплуатации машины после зимнего простоя

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Автоэксперт Алексей Хресин рассказал об особенностях эксплуатации машины, которая не использовалась в зимний период.
Автоэксперт Хресин дал советы по эксплуатации машины после зимнего простоя
  • Gettyimages.ru

«Если автомобиль не первой свежести, долгая стоянка может сказаться на свечных проводах. Возможна утечка, и в сырую погоду машина будет плохо заводиться. Нужно профилактически обработать провода влаговытесняющей жидкостью», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также во время простоя может отсыреть салонный фильтр.

«В таком случае его нужно либо поменять, либо просушить ночь автомобиль в гараже или на тёплом паркинге», — посоветовал эксперт.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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