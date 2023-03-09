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Автоэксперт Хайцеэр посоветовал не спешить со сменой зимней резины

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал повременить со сменой зимней резины на летнюю.
Автоэксперт Хайцеэр посоветовал не спешить со сменой зимней резины
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«Переобуваться надо тогда, когда устойчивая температура будет выше ноля, желательно выше +3 °C, желательно ночная. Если вы рано утром не выезжаете из загородного дома, то можно ориентироваться и по дневной температуре, потому что, скорее всего, в городе наледи не будет», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, ключевой момент — устойчивая температура выше 0 °С.

Ранее портал Nation News сообщил, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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