Терапевт Чернышова посоветовала следить за артериальным давлением для сохранения здоровья почек
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«Если есть любое заболевание, например пиелонефрит, это всегда проявляется в соответствующем анализе», — сказала она в беседе с «Москвой 24».
Как отметила Чернышова, при гипертонии нужно принимать препараты, поддерживающие давление в нормальном диапазоне.
«Тогда и почки сохранят своё здоровье на долгие годы», — добавила она.
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