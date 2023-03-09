Терапевт Чернышова посоветовала следить за артериальным давлением для сохранения здоровья почек

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что контроль артериального давления и регулярные обследования позволят сохранить здоровье почек.

«Если есть любое заболевание, например пиелонефрит, это всегда проявляется в соответствующем анализе», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

Как отметила Чернышова, при гипертонии нужно принимать препараты, поддерживающие давление в нормальном диапазоне.

«Тогда и почки сохранят своё здоровье на долгие годы», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.