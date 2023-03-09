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В Татарстане завели дело после госпитализации мальчика, пострадавшего из-за схода льда

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В Татарстане завели уголовное дело после госпитализации 11-летнего мальчика, пострадавшего из-за схода льда.
В Татарстане завели дело после госпитализации мальчика, пострадавшего из-за схода льда
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в Бугульме. Ребёнок попал в больницу с подозрением на травму позвоночника.

Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, передаёт inkazan.ru.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого после инцидента в Магнитогорске Челябинской области, где на полуторагодовалого ребёнка упала глыба льда.

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