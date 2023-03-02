Бастрыкин взял на контроль дело о падении льда с балкона на мать с младенцем в Магнитогорске
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.
«Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах травмирования малолетнего в Челябинской области. Руководителю СУ СК России по региону Петру Решетникову он дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела», — прокомментировали в ведомстве.
Сообщается, что 27 февраля на мать с младенцем на руках упала глыба льда с козырька балкона. У ребёнка диагностировали перелом теменной части черепа.
Ранее Newinform сообщал, что семилетняя девочка получила ушиб головного мозга и перелом во время катания на ватрушке в Ленинградской области.