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Бастрыкин взял на контроль дело о падении льда с балкона на мать с младенцем в Магнитогорске

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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого после инцидента в Магнитогорске Челябинской области, где на полуторагодовалого ребёнка упала глыба льда.
Бастрыкин взял на контроль дело о падении льда с балкона на мать с младенцем в Магнитогорске
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.

«Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах травмирования малолетнего в Челябинской области. Руководителю СУ СК России по региону Петру Решетникову он дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела», — прокомментировали в ведомстве.

Сообщается, что 27 февраля на мать с младенцем на руках упала глыба льда с козырька балкона. У ребёнка диагностировали перелом теменной части черепа.

Ранее Newinform сообщал, что семилетняя девочка получила ушиб головного мозга и перелом во время катания на ватрушке в Ленинградской области.

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