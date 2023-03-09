Врач Тяжельников предупредил о вреде чрезмерного потребления соли
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«Даже если значительно сократить употребление соли, организм извлечёт её из пищи. Она содержится в помидорах, огурцах, картофеле, яйцах и других продуктах. Суточная норма соли — не более 5 г, то есть одна чайная ложка без горки», — сказал он в беседе с НТВ.
По его словам, для поддержания здоровья почек нужно составить сбалансированный рацион, регулярно пить чистую воду, соблюдать режим сна, отказаться от вредных привычек.
«Необходимо поддерживать физическую активность, не переохлаждаться и регулярно проверять здоровье», — заключил Тяжельников.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.