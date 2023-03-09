Врач Тяжельников предупредил о вреде чрезмерного потребления соли

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников заявил, что чрезмерное употребление солёной пищи может быть вредно для почек.

«Даже если значительно сократить употребление соли, организм извлечёт её из пищи. Она содержится в помидорах, огурцах, картофеле, яйцах и других продуктах. Суточная норма соли — не более 5 г, то есть одна чайная ложка без горки», — сказал он в беседе с НТВ.

По его словам, для поддержания здоровья почек нужно составить сбалансированный рацион, регулярно пить чистую воду, соблюдать режим сна, отказаться от вредных привычек.

«Необходимо поддерживать физическую активность, не переохлаждаться и регулярно проверять здоровье», — заключил Тяжельников.

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