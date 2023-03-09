Офтальмохирург Гилязев рассказал, что на удалёнке может ухудшиться качество зрения
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«Опасность для глаз играет быт и возможная удалённая работа, поскольку вся основная зрительная нагрузка концентрируется на объектах вблизи. А работа дома за ноутбуком на коленках или в смартфоне лёжа на диване может вызывать напряжение глаз и усталость, тем самым косвенно снижая качество зрения», — объяснил Гилязев Life.ru.
Также негативно на качестве зрения может сказаться отсутствие спорта или иной физической активности, добавил он.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.