Офтальмохирург Гилязев рассказал, что на удалёнке может ухудшиться качество зрения

Офтальмохирург клиники World Vision Clinic Азат Гилязев рассказал, что на качество зрения может повлиять работа в удалённом формате и неправильное использование техники.

«Опасность для глаз играет быт и возможная удалённая работа, поскольку вся основная зрительная нагрузка концентрируется на объектах вблизи. А работа дома за ноутбуком на коленках или в смартфоне лёжа на диване может вызывать напряжение глаз и усталость, тем самым косвенно снижая качество зрения», — объяснил Гилязев Life.ru.

Также негативно на качестве зрения может сказаться отсутствие спорта или иной физической активности, добавил он.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.