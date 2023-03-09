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СК завёл дело о покушении на убийство после подрыва у автовокзала на Ставрополье

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Дело о покушении на убийство возбуждено после конфликта у автовокзала в городе Изобильном в Ставропольском крае, сообщает региональное СУ СК.
СК завёл дело о покушении на убийство после подрыва у автовокзала на Ставрополье
  • РИА Новости

«Устанавливаются обстоятельства бытового конфликта между жителями региона, произошедшего сегодня в Изобильном… Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом», — говорится на сайте.

Ранее стало известно, что на Ставрополье произошёл конфликт, один из участников которого применил взрывное устройство, пострадали пять человек.

Позже стало известно, что один из пострадавших переведён в реанимацию.

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