СК завёл дело о покушении на убийство после подрыва у автовокзала на Ставрополье
- РИА Новости
«Устанавливаются обстоятельства бытового конфликта между жителями региона, произошедшего сегодня в Изобильном… Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом», — говорится на сайте.
Ранее стало известно, что на Ставрополье произошёл конфликт, один из участников которого применил взрывное устройство, пострадали пять человек.
Позже стало известно, что один из пострадавших переведён в реанимацию.