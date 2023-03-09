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На Ставрополье в результате применения взрывного устройства пострадали пять человек

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В одном из заведений на Ставрополье произошёл конфликт, один из участников которого применил взрывное устройство, пострадали пять человек.
На Ставрополье в результате применения взрывного устройства пострадали пять человек
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил исполняющий полномочия главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов.

«По предварительным данным, в одном из заведений произошёл конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство», — написал Форостянов в Telegram

Он уточнил, что в результате пострадали пять человек, они госпитализированы.

Ранее по факту взрыва газа в доме в Чите возбудили уголовное дело.

По последним данным, пострадали шесть человек.

Также появилась информация, что два этажа пятиэтажного жилого дома в Чите получили повреждения при взрыве бытового газа.

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