На Ставрополье в результате применения взрывного устройства пострадали пять человек

В одном из заведений на Ставрополье произошёл конфликт, один из участников которого применил взрывное устройство, пострадали пять человек.

Об этом сообщил исполняющий полномочия главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов.

«По предварительным данным, в одном из заведений произошёл конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство», — написал Форостянов в Telegram.

Он уточнил, что в результате пострадали пять человек, они госпитализированы.

Ранее по факту взрыва газа в доме в Чите возбудили уголовное дело.

По последним данным, пострадали шесть человек.

Также появилась информация, что два этажа пятиэтажного жилого дома в Чите получили повреждения при взрыве бытового газа.