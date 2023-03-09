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Еврейский конгресс призвал изменить словари русского и писать «холокост» с заглавной буквы

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Российский еврейский конгресс обратился в РАН с призывом закрепить написание слова «холокост» в русском языке с заглавной буквы и выпустить соответствующие рекомендации для составления словарей и справочников.
Еврейский конгресс призвал изменить словари русского и писать «холокост» с заглавной буквы
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава пресс-службы РЕК Михаил Савин заявил, что в Российском еврейском конгрессе убеждены, что единственно корректным в русском языке вне зависимости от контекста должно стать написание слова «холокост» с большой буквы как имени собственного, обозначающего геноцид еврейского народа.

В мае 2022 года министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в новом проекте правил русской орфографии будут учтены правила написания религиозных слов. В частности, слово «бог» предложат писать с заглавной буквы.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT заявление министра просвещения России Сергея Кравцова.

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