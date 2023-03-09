Еврейский конгресс призвал изменить словари русского и писать «холокост» с заглавной буквы
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Об этом сообщает РИА Новости.
Глава пресс-службы РЕК Михаил Савин заявил, что в Российском еврейском конгрессе убеждены, что единственно корректным в русском языке вне зависимости от контекста должно стать написание слова «холокост» с большой буквы как имени собственного, обозначающего геноцид еврейского народа.
В мае 2022 года министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в новом проекте правил русской орфографии будут учтены правила написания религиозных слов. В частности, слово «бог» предложат писать с заглавной буквы.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT заявление министра просвещения России Сергея Кравцова.