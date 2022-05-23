Вице-спикер Госдумы Чернышов поддержал предложение писать слово «бог» с заглавной буквы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT заявление министра просвещения России Сергея Кравцова о том, что в новом проекте правил русской орфографии будут учтены правила написания слов, обозначающих религиозные понятия. В частности, слово «бог» предложат писать с заглавной буквы.

«Слово «бог» многие, особенно православные люди, всегда писали с заглавной буквы, наделяя его особым, сакральным значением. Убеждён, что, если люди даже в неофициальной переписке вкладывают особый смысл в те или иные слова, они вольны писать их и с заглавной, и со строчной буквы — кому как угодно», — подчеркнул Чернышов.

При этом в деловой и официальной переписке нужно, безусловно, опираться на установленные нормы русского языка, пояснил он.

«В целом предложение Минпросвещения я поддерживаю», — заключил собеседник RT.

Ранее Кравцов рассказал о предложении писать слово «бог» с заглавной буквы.

Как напоминает РИА Новости, постановлением правительства от 8 августа 2021 года была образована правительственная комиссия по русскому языку, в рамках которой были рассмотрены и одобрены основные правила русской орфографии.