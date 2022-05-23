Вице-спикер Госдумы Чернышов поддержал предложение писать слово «бог» с заглавной буквы
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«Слово «бог» многие, особенно православные люди, всегда писали с заглавной буквы, наделяя его особым, сакральным значением. Убеждён, что, если люди даже в неофициальной переписке вкладывают особый смысл в те или иные слова, они вольны писать их и с заглавной, и со строчной буквы — кому как угодно», — подчеркнул Чернышов.
При этом в деловой и официальной переписке нужно, безусловно, опираться на установленные нормы русского языка, пояснил он.
«В целом предложение Минпросвещения я поддерживаю», — заключил собеседник RT.
Ранее Кравцов рассказал о предложении писать слово «бог» с заглавной буквы.
Как напоминает РИА Новости, постановлением правительства от 8 августа 2021 года была образована правительственная комиссия по русскому языку, в рамках которой были рассмотрены и одобрены основные правила русской орфографии.