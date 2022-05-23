Вице-спикер Госдумы Чернышов поддержал предложение писать слово «бог» с заглавной буквы

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT заявление министра просвещения России Сергея Кравцова о том, что в новом проекте правил русской орфографии будут учтены правила написания слов, обозначающих религиозные понятия. В частности, слово «бог» предложат писать с заглавной буквы.
Вице-спикер Госдумы Чернышов поддержал предложение писать слово «бог» с заглавной буквы
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Слово «бог» многие, особенно православные люди, всегда писали с заглавной буквы, наделяя его особым, сакральным значением. Убеждён, что, если люди даже в неофициальной переписке вкладывают особый смысл в те или иные слова, они вольны писать их и с заглавной, и со строчной буквы — кому как угодно», — подчеркнул Чернышов.

При этом в деловой и официальной переписке нужно, безусловно, опираться на установленные нормы русского языка, пояснил он.

«В целом предложение Минпросвещения я поддерживаю», — заключил собеседник RT.

Ранее Кравцов рассказал о предложении писать слово «бог» с заглавной буквы.

Как напоминает РИА Новости, постановлением правительства от 8 августа 2021 года была образована правительственная комиссия по русскому языку, в рамках которой были рассмотрены и одобрены основные правила русской орфографии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить