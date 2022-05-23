Министр Кравцов рассказал о предложении писать слово «бог» с заглавной буквы
- РИА Новости
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Как напоминает РИА Новости, постановлением правительства от 8 августа 2021 года была образована правительственная комиссия по русскому языку, в рамках которой были рассмотрены и одобрены основные правила русской орфографии.
«Одна из важнейших задач, которая стоит перед нами, — сохранение и развитие русского языка… Правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — рассказал министр просвещения на церемонии открытия ХХХ Международных образовательных чтений.
В ноябре 2021 года известный российский филолог, главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства об утверждении новых правил русской орфографии.