Министр Кравцов рассказал о предложении писать слово «бог» с заглавной буквы

В новом проекте правил русской орфографии будут учтены правила написания религиозных слов, в частности, слово «бог» предложат писать с заглавной буквы, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как напоминает РИА Новости, постановлением правительства от 8 августа 2021 года была образована правительственная комиссия по русскому языку, в рамках которой были рассмотрены и одобрены основные правила русской орфографии.

«Одна из важнейших задач, которая стоит перед нами, — сохранение и развитие русского языка… Правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — рассказал министр просвещения на церемонии открытия ХХХ Международных образовательных чтений.

В ноябре 2021 года известный российский филолог, главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства об утверждении новых правил русской орфографии.