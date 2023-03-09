Сомнолог Новиков напомнил о последствиях долгого бодрствования для здоровья
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Отсутствие сна в течение нескольких суток может привести к нарушению восприятия действительности, галлюцинациям, предупредил Новиков в разговоре с РИАМО.
Он добавил, что критический минимум сна — шесть часов за ночь, а оптимальный — восемь часов. При этом дневной сон должен быть в среднем около 45 минут.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.