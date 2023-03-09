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Врач Зайцев напомнил о частом развитии ринита весной

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Отоларинголог, врач высшей категории, к. м. н. Владимир Зайцев рассказал, что весной у людей учащаются воспаления в полости носа и развивается ринит.
Врач Зайцев напомнил о частом развитии ринита весной
  • Gettyimages.ru

Это может происходить потому, что люди весной перестают носить шапки, сообщил он URA.RU.

«Это выхолаживает череп, полость носа, носоглотку. Соответственно, люди страдают воспалительными заболеваниями полости носа. Если имеется хронический ринит, то он обостряется. Если ринита не было, то он возникает в острой форме. Как правило, люди его не лечат, поэтому он переходит в риносинусит», — объяснил Зайцев.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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