Сальдо заявил об усилении системы ПВО в Херсонской области
- РИА Новости
«Эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, спецподразделение ПВО в Херсонской области занимается дезактивацией выпущенных ВСУ снарядов, в том числе из РСЗО HIMARS.
Также он заявил, что ВСУ продолжают обстрел мирного населения региона по указанию Запада.
Ранее Сальдо заявил, что в регионе усилят меры защиты от возможных террористических угроз.