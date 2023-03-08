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Сальдо заявил об усилении системы ПВО в Херсонской области

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» заявил об усилении системы противовоздушной обороны в регионе.
Сальдо заявил об усилении системы ПВО в Херсонской области
  • РИА Новости

«Эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, спецподразделение ПВО в Херсонской области занимается дезактивацией выпущенных ВСУ снарядов, в том числе из РСЗО HIMARS.

Также он заявил, что ВСУ продолжают обстрел мирного населения региона по указанию Запада.

Ранее Сальдо заявил, что в регионе усилят меры защиты от возможных террористических угроз.

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