Путин заявил, что роль материнства в России ценится превыше всего

В России здоровое общество ценится на исторических традициях, и роль материнства ценится превыше всего, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения госнаград выдающимся россиянкам.

«Все появляются на свет благодаря прежде всего женщине, и мы ощущаем её теплоту и любовь на протяжении всей своей жизни. Это особая миссия, дарованная Всевышним. В нормальном, здоровом обществе она ценится выше всего — и в нашем тем более», — сказал он.

Путин акцентировал внимание на том, что в стране — здоровое общество, которое основано на исторических традициях.

Ранее президент России поздравил женщин с 8 Марта.

Он отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины».

Путин во время вручения госнаград отметил примеры отваги и мужества женщин.