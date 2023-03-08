Узнать больше

Путин заявил, что роль материнства в России ценится превыше всего

Короткая ссылка
В России здоровое общество ценится на исторических традициях, и роль материнства ценится превыше всего, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения госнаград выдающимся россиянкам.
Путин заявил, что роль материнства в России ценится превыше всего
  • РИА Новости

«Все появляются на свет благодаря прежде всего женщине, и мы ощущаем её теплоту и любовь на протяжении всей своей жизни. Это особая миссия, дарованная Всевышним. В нормальном, здоровом обществе она ценится выше всего — и в нашем тем более», — сказал он.

Путин акцентировал внимание на том, что в стране — здоровое общество, которое основано на исторических традициях.

Ранее президент России поздравил женщин с 8 Марта

Он отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины».

Путин во время вручения госнаград отметил примеры отваги и мужества женщин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить