Медведев поздравил россиянок с Международным женским днём

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к россиянкам с поздравлением с Международным женским днём, особо отметив женщин-военнослужащих.

«Слова огромной благодарности — женщинам, которые несут службу в ВС России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон», — сказал он.

Медведев обратился ко всем жительницам страны, отметив, что праздник 8 Марта олицетворяет возрождение и красоту.

«Дорогие наши мамы и бабушки, жены, сёстры, дочери, наши друзья и коллеги. Спасибо за то, что вы рядом с нами. От всего сердца желаю вам любви, крепкого здоровья и благополучия», — добавил политик.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.

Президент отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины».

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин также поздравили женщин с 8 Марта, пожелав им с борта МКС внимания и душевного тепла.