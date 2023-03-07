Путин поручил уделить внимание лечению последствий посттравматического синдрома у военных

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о системной работе по лечению последствий посттравматического синдрома у военнослужащих и их семей.

«С учётом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению», — говорится в списке поручений.

Особое внимание нужно уделить проведению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей.

Как стало известно ранее, лечебный госпиталь для участников специальной военной операции, гражданских служащих, в том числе командированных, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий, открыли в Москве на базе клинического центра «Вороновское».