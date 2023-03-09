Исследование: за год число желающих работать удалённо выросло на 79%

В феврале этого года соискательская активность по позициям с возможностью дистанционной работы выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работа».

«Интерес к удалёнке растёт и в маленьких, и в крупных городах страны. Для жителей регионов развитие дистанционной работы открыло больше карьерных возможностей. Они могут устроиться в желаемую компанию независимо от места проживания или одновременно сотрудничать с несколькими работодателями. Жители мегаполисов нередко уезжают в приморские районы и другие регионы России с благоприятной экологией, продолжая при этом работать в компании из родного города», — отмечают аналитики.

В исследовании говорится, что наибольший интерес к удалённой работе соискатели проявляют в категориях «IT, интернет, телеком» и «Маркетинг, реклама, PR». На вакансии с удалённым форматом здесь приходятся 39 и 38% откликов соответственно.

На третьем месте по доле откликов соискателей — категория «Банки, инвестиции» (27%). В топе также оказалась профессия страхового агента (18%).

Замыкает топ-5 группа профессий «Бухгалтерия, финансы» (17%).

Кроме того, аналитики отмечают, что на 79% вырос соискательский интерес к удалённому формату работы в категории «Фитнес, салоны красоты».

«Эти изменения во многом связаны с пандемией, когда индустрия красоты была вынуждена адаптироваться к новым условиям. Так, стали популярны онлайн-тренировки, онлайн-консультации диетологов, стилистов, визажистов. Сейчас такие форматы сохраняются, так как вошли в привычку», — отмечается в исследовании.

Ранее специалист Артём Кумпель назвал признаки добросовестного работодателя.

По его словам, добросовестный работодатель подробно описывает в вакансии должностные обязанности сотрудника, размер зарплаты, условия труда, рабочий график, бонусные программы, перспективы профессионального развития и карьерного роста.