Специалист Кумпель назвал признаки добросовестного работодателя

Специалист Артём Кумпель рассказал в беседе с RT, как выбрать надёжную компанию для работы.

По его словам, добросовестный работодатель подробно описывает в вакансии должностные обязанности сотрудника, размер зарплаты, условия труда, рабочий график, бонусные программы, перспективы профессионального развития и карьерного роста.

«И обязательно указывает требования к самому соискателю. Предлагаемую в вакансии зарплату стоит оценивать объективно, сравнивая её с похожими предложениями других компаний, а также со средними заработками по региону и отрасли», — подчеркнул управляющий директор платформы «Авито Работа».

Он объяснил, что поводом поискать другое место является просьба оплатить вводное обучение, оформление документов, «бронь» вакансии или предложение внести деньги на любые другие цели.

«Надёжный работодатель сам заинтересован в стажировке нового сотрудника и готов поддержать его финансово на этот период. До заключения трудового договора лучше не сообщать никому данные паспорта, банковской карты и других документов. А общение с потенциальным работодателем безопаснее вести в специальном чате, не переходя в сторонние мессенджеры», — заявил эксперт.

Если понравилась какая-то вакансия, нужно обязательно почитать в интернете отзывы работников на компанию, добавил собеседник RT.

«Также можно пробить предприятие на сервисе налоговой службы. Крупные платформы в помощь соискателям тоже собирают отклики сотрудников, проверяют работодателей на благонадёжность, модерируют и актуализируют объявления, внедряют различные автоматические инструменты», — заключил Кумпель.

Ранее аналитики выяснили, в какой день недели публикуется больше всего новых вакансий.