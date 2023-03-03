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Аналитики выяснили, в какой день недели публикуется больше всего новых вакансий

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Анастасия Румянцева
Аналитики изучили данные об активности работодателей и соискателей и выяснили, когда лучше всего искать работу. Так, согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, наибольшее число новых вакансий публикуется во вторник с 12:00 до 14:00.
Аналитики выяснили, в какой день недели публикуется больше всего новых вакансий
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Кроме того, как заявили эксперты, самым неактивным будним днём для размещения вакансий стала пятница.

В выходные дни активность работодателей также снижается, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Помимо этого, согласно его результатам, наблюдается некоторое различие в активности работодателей в зависимости от региона. Например, работодатели из Свердловской области наиболее часто выкладывают вакансии до 10:00 среды, а компании из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Татарстана — по четвергам в промежуток с 11:00 до 12:00.

Заметно отличаются работодатели из Краснодарского края, которые публикуют новые вакансии по пятницам с 09:00 до 10:00. А работодатели из Москвы и области делают публикации во вторник с 13:00 до 14:00.

При этом, как добавили специалисты, соискатели наиболее активно ищут работу по понедельникам и средам, дальше активность снижается.

По часам же активность соискателей более равномерна, чем у работодателей, однако её пик приходится на 11:00—13:00.

«В отличие от публикаций вакансий, которая практически замирает в выходные и праздничные дни, соискатели хотя и снижают активность поиска, всё равно сохраняют достаточно высокий интерес к поиску работы в выходные, поэтому компании, использующие автоподнятие вакансий в выходные дни, получают больше шансов быть замеченными соискателями», — рассказали в сервисе.

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