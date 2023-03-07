В Госдуме отметили роль Винер в развитии художественной гимнастики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил роль президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер в развитии этого вида спорта.

«Вы установили стандарты в художественной гимнастике, ваше имя знает весь мир. Когда убирают самую сильную команду и не допускают тренера, это говорит о том, что в спорте не будет высоких стандартов», — цитирует Володина сайт Госдумы.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских и белорусских атлетов до дальнейшего уведомления. Уточняется, что решение принято на основании новой статьи Устава FIG от 1 января 2023 года.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина призналась, что шокирована отстранением Винер.