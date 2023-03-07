Депутат Новичков предложил рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко»
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом информирует РИА Новости.
«Считаю необходимым... рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО», — сообщается в документе.
Новичков отметил, что обращение связано с возможными признаками экстремистской деятельности политической организации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским гражданам нет равных, когда они вместе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что от россиян сейчас требуется верность долгу.