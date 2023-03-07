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Депутат Новичков предложил рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко»

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Депутат Госдумы Николай Новичков обратился к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность подачи искового заявления в суд для ликвидации партии «Яблоко».
Депутат Новичков предложил рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует РИА Новости.

«Считаю необходимым... рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО», — сообщается в документе.

Новичков отметил, что обращение связано с возможными признаками экстремистской деятельности политической организации.

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