Депутат Новичков предложил рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко»

Депутат Госдумы Николай Новичков обратился к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность подачи искового заявления в суд для ликвидации партии «Яблоко».

Об этом информирует РИА Новости.

«Считаю необходимым... рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО», — сообщается в документе.

Новичков отметил, что обращение связано с возможными признаками экстремистской деятельности политической организации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским гражданам нет равных, когда они вместе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что от россиян сейчас требуется верность долгу.